Петраков отказался общаться на тему Украины

16 июня сборная Армении под руководством украинца Александра Петракова проведет матч отбора на Евро-2024 против Уэльса в Кардиффе.

На предматчевой пресс-конференции у наставника спросили, что он чувствует после возвращения в Кардифф, где в прошлом году под его руководством сборная Украины проиграла Уэльсу и не попала на ЧМ-2022.

"Я не хочу вспоминать прошлое", - ответил Петраков.

Журналист также хотел задать тренеру еще один вопрос о сборной Украины, но пресс-атташе сборной Армении попросила перестать говорить на эту тему.