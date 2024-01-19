EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Первая сенсация на Кубке Азии. Главный фаворит турнира потерпел поражения

Первая сенсация на Кубке Азии. Главный фаворит турнира потерпел поражения

Новости футбола Сегодня, 08:52
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Первая сенсация на Кубке Азии. Главный фаворит турнира потерпел поражения Getty Images

Сборная Японии, которую аналитики называли главным фаворитом на победу в Кубке Азии, сенсационно уступила Ираку в матче 2-го тура группового этапа.

Еще в первом тайме японцы пропустили два мяча. Дублем отметился форвард местного клуба Аль-Кува Аль-Джавия Аймен Хуссейн. Сначала удачно сыграл на втором этаже, а в самом конце первого тайма замкнул прострел с левого фланга.

После перерыва Япония доминировала на футбольном поле, а арбитр не назначил пенальти в очень спорном эпизоде.

В итоге один мяч японцам удалось забить лишь в компенсированное время. Ударом головой отличился центральный полузащитник Ливерпуля Ватару Эндо.

Ирак набрал 6 очков и гарантировал себе место в плей-офф. Япония с 3 очками идет второй, но сегодня в этой группе свой матч сыграют Индонезия и Вьетнам, которые очков пока что не набирали.

Кубок Азии
Группа D. 2-й тур
Ирак – Япония 2:1
Голы: Хуссейн, 5`, 45+4` – Эндо, 90+3'

Связанные команды и лиги
Ирак Япония
Популярные новости
НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости хоккея Сегодня, 01:55 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости баскетбола Сегодня, 01:24 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
Синнер уверенно обыграл 29-ю ракетку в 1/16 финала Australian Open 2024 Новости тенниса Вчера, 22:43 Синнер уверенно обыграл 29-ю ракетку в 1/16 финала Australian Open 2024
Кубок Испании. Атлетико в феерическом матче переиграл Реал и вышел в четвертьфинал Новости футбола Вчера, 18:09 Кубок Испании. Атлетико в феерическом матче переиграл Реал и вышел в четвертьфинал
Салах получил травму в матче КАН и досрочно покинул поле Новости футбола Вчера, 16:01 Салах получил травму в матче КАН и досрочно покинул поле
Барселона не без проблем прошла в четвертьфинал Кубка Испании Новости футбола Вчера, 15:30 Барселона не без проблем прошла в четвертьфинал Кубка Испании
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:52 Первая сенсация на Кубке Азии. Главный фаворит турнира потерпел поражения Новости футбола Сегодня, 08:40 Тоттенхэм включился в гонитву за молодым норвежцем Новости футбола Сегодня, 08:23 Клубы из европейских топ-лиг борются за польского вундеркинда Новости тенниса Сегодня, 08:17 Пятая ракетка мира уверенно прошел в 1/8 финала Australian Open Новости футбола Сегодня, 07:43 Ньюкасл отреагировал на интерес к своему лидеру со стороны топ-клуба Новости футбола Сегодня, 07:33 Шахтер купил бразильца и объявил о его трансфере с помощью сцены из "Один дома" Новости футбола Сегодня, 07:26 Экс-вингер ПСЖ определился со своим будущим клубом Новости футбола Сегодня, 07:08 Не долго был без работы. Моуринью договорился с новым клубом Новости футбола Сегодня, 06:40 Аль-Наср хочет избавиться от африканской звезды Новости тенниса Сегодня, 06:03 Джокович в трех сетах пробился в 1/8 финала Australian Open
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Сампдория – Парма прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол Сегодня Бержерак Перигор– Лион прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Хайденхайм – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бохум – Штутгарт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бахрейн – Малайзия прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Кельн – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Куинз Парк Рейнджерс — Миллуолл прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года