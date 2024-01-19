Первая сенсация на Кубке Азии. Главный фаворит турнира потерпел поражения

Сборная Японии, которую аналитики называли главным фаворитом на победу в Кубке Азии, сенсационно уступила Ираку в матче 2-го тура группового этапа.

Еще в первом тайме японцы пропустили два мяча. Дублем отметился форвард местного клуба Аль-Кува Аль-Джавия Аймен Хуссейн. Сначала удачно сыграл на втором этаже, а в самом конце первого тайма замкнул прострел с левого фланга.

После перерыва Япония доминировала на футбольном поле, а арбитр не назначил пенальти в очень спорном эпизоде.

В итоге один мяч японцам удалось забить лишь в компенсированное время. Ударом головой отличился центральный полузащитник Ливерпуля Ватару Эндо.

Ирак набрал 6 очков и гарантировал себе место в плей-офф. Япония с 3 очками идет второй, но сегодня в этой группе свой матч сыграют Индонезия и Вьетнам, которые очков пока что не набирали.

Кубок Азии

Группа D. 2-й тур

Ирак – Япония 2:1

Голы: Хуссейн, 5`, 45+4` – Эндо, 90+3'