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Партнер Роналду по сборной Португалии обвиняется в изнасиловании девушки в Испании

Новости футбола Сегодня, 07:14
Чумак Виталий эксперт Dailysports Чумак Виталий
Партнер Роналду по сборной Португалии обвиняется в изнасиловании девушки в Испании ФОТО: Carlos Rodrigues

31-летний полузащитник испанского футбольного клуба Бетис и партнер Криштиану Роналду по сборной Португалии Вильям Карвалью подозревается в сексуальном насилии.

Об этом сообщают португальские издания со ссылкой на Ok Diario, в котором говорится, что дело игрока будет заслушано в суде во вторник, 6 февраля, утром.

По данным источника, все произошло в августе прошлого года в Севилье. Игрока обвиняют в том, что он пригласил предполагаемую жертву, проживающую на Ибице, посетить столицу Андалусии. Девушка прибыла в аэропорт, а затем встретила Вильяма в ресторане, после чего последовала поездка в ночной клуб. На следующий день, согласно утверждениям, женщина проснулась со следами насилия на теле.

Жалоба была подана в Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), и, по данным Ok Diario, в деле говорится, что игрок принуждал ее к сексуальным отношениям и что предполагаемая жертва «прекрасно помнит побои от Вильяма на ее теле».

Все произошло в известном отеле города, и есть изображения с камер отеля, которые свидетельствуют о прибытии Вильяма Карвалью и заявителя в рассматриваемые ранние часы. Однако, по информации газеты, через два часа игрок сборной Португалии уехал.

Учитывая серьезность и содержание жалобы, Вильяма уведомили о необходимости явиться в Инструкционный суд номер девять в Севильи для рассмотрения дела о возможном изнасиловании.

«Принимая во внимание меры, о которых идет речь, Вильяму Сильве де Карвалью предлагается явиться в суд 6 февраля в 9:30 утра для дачи показаний, с информацией о его правах и с ведомом что, если он не явится, может быть отдан приказ о его аресте, отправив соответствующее письмо в UFAM, чтобы он мог приступить к работе с полной принадлежностью лица, в отношении которого ведется расследование, а также его вызова для проведения согласованной проверки», – пишет судья Мария Анхелес Кортес Вида.

Отметим, что недавно по делу в изнасиловании был оправдан игрок Сандерленда.

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