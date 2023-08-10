"Партизан" неожиданно проиграл в квалификации Лиги Конференций

В первом матче 3-го раунда Лиги Конференций сербский “Партизан” на выезде проиграл азербайджанскому клубу “Сабах” со счетом 0:2. Матч состоялся в поселке Масазыр (Азербайджан) на стадионе “Банк Республика Арена”.

На 69-й минуте пенальти не реилизовал Алексей Исаев, но затем в середине второго тайма счет открыл Боян Летич. Через несколько минут преимущество клуба из Азербайджана увеличил Алексей Исаев.

Ответный матч “Партизан” - “Сабах” состоится 17 августа в Сербии на стадионе “Партизан” в городе Белград.

“Сабах” Азербайджан – “Партизан” Сербия - 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 70 Летич, 2:0 – 74 Исаев.

“Сабах”: Иманов, Летич, Шакла, Сейдиев, Hadhoudi, Кристиан, Исаев, Нуриев (Муталлимов, 82), Тилль (Нуриев, 82), Апе (Волков, 58), Маргарита (Алескеров, 70).

“Партизан”: Йованович, Филипович (Стойкович, 66), Антич, Маркович, Илич, Кануте (Пантич, 66), Белич (Шчекич, 66), Северина, Мениг, Калулу (Натхо, 56), Салданья (Николич, 83).

Желтые карточки: Белич (4), Кристиан (50), Апе (51), Исаев (90+7).