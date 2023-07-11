ПАОК вновь арендовал защитника киевского "Динамо"

Пресс-служба ПАОК из города Салоники на официальном сайте объявила о повторное аренде правого защитника киевского “Динамо” и сборной Польши Томаша Кендзеры.

Греческий клуб договорился о переходе футболиста до лета 2024 года. 29-летний поляк будет играть за новый клуб под 16-м номером. В прошлом сезоне он провел за ПАОК 10 матчей и забил один гол.

Кендзера выступает за “Динамо” с 2017 года. Он перешел в украинский клуб из “Леха”. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. Всего за “Динамо” Кендзера провел 198 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 20 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует лета 2024 года. В составе киевского клуба польский защитник становился чемпионом Украины в сезоне-2020/2021, два раза становился обладателем Кубка Украины в сезонах-2019/2020 и 2020/2021, а также три раза завоевал Суперкубок Украины в 2018, 2019 и 2020 годах.

Кендзера с 2017 года играет за сборную Польши. Всего за польскую национальную команды он провел 28 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.