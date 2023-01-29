ПАОК усилился защитником киевского "Динамо"

Пресс-служба ПАОКа на официальном сайте объявила о переходе польского защитника киевского “Динамо” Томаша Кендзеры.

Греческий клуб арендовал футболиста до лета 2023 года. Стоит отметить, что с марта прошлого года поляк играл за “Лех” на правах аренды.

28-летний Кендзера выступал за “Динамо” с 2017 года. Всего он провел за клуб 198 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 20 результативных передач. За сборную Польши сыграл 26 матчей и забил один гол.

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