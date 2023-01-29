"Лестер" подписал бразильца "Шахтера"

Пресс-служба “Лестера” на официальном сайте объявила о переходе бразильского полузащитника “Шахтера” Тете.

Английский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года. Ранее бразилец приостановил контракт с “горняками” и играл на правах аренды за “Лион”, провел 30 матчей, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач.

22-летний Тете выступает за “Шахтер” 2019 года. Всего он провел за “горняков” 108 матчей, забил 31 мяч и отдал 15 голевых передач.

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