"Челси" завершил трансфер игрока молодежной сборной Франции
Новости футбола Сегодня, 06:00
Фото: твиттер Лиона/автор неизвестен
“Челси” завершает трансфер защитника “Лиона” Мало Гюсто.
Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, футболист молодежной сборной Франции уже прошел медосмотр для лондонского клуба.
Ожидается, что стороны подпишут контракт до июня 2029 года.
За молодого таланта англичане заплатят 30 млн евро.
В контракте прописано, что до конца этого сезона Гюсто доиграет в аренде в “Лионе”.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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