Отбор на Евро-2024. Словения победила финнов, а Литва в гостях одолела Болгарию

Сборная Словении добыла важнейшую победу в сегодняшнем матче над Финляндией. На своем поле словенцы достаточно неожиданно уверенно справились с прямым конкурентом. Еще в первом тайме два гола забил форвард Лейпцига Беньямин Шешко. Во втором тайме гости владели инициативой и создали несколько опасных моментов, но забить в ответ хотя бы один гол не сумели. А перед самым финальным свистком третий гол в ворота гостей забил Эрик Янза. После этой победы Словения вышла на первое место в группе.

Еще в одном матче сегодняшнего игрового дня встречались аутсайдеры группы G болгары и литовцы. Все испортило удаление Андриана Краева в конце первого тайма. Сразу после этого счет открыл Пиюс Ширвис, а в начале второй половины встречи защитник оформил дубль. Играя в меньшинстве хозяева ничего не смогли противопоставить в ответ — 0:2 победа Литвы.

Квалификация на Евро-2024. Седьмой тур. Группа H

Словения — Финляндия — 3:0

Голы: 1:0 — Шешко 16 (п), 2:0 — Шешко 28, 3:0 — Янза 90+2.

Квалификация на Евро-2024. Седьмой тур. Группа G

Болгария — Литва — 0:2

Голы: 0:1 — Ширвис 45, 0:2 — Ширвис 55.