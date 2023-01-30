Основной защитник "Баварии" согласился перейти в "Барселону"

Защитник “Баварии” и сборной Франции Бенжамен Павар хочет перейти в “Барселону”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, агенты футболиста провели беседу с представителями каталонского клуба и сообщили о его желании присоединиться к “Барсе”. Каталонцы могут купить игрока следующим летом по сниженной цене, так как его контракт с немцами истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 26-летний Павар провел за “Баварию” 23 матча во всех турнирах и забил четыре гола.

Не пропустите: “Барселона” сыграет с “Реалом” в полуфинале Кубка Испании.