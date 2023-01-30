Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Испании

30 января прошла жеребьевка полуфинала Кубка Испании.

Еще до финала состоится главное дерби страны - “Реал” сыграет с “Барселоной”.

Первая игра пройдет в Мадриде 1 марта, после чего команды сыграют 5 апреля в Барселоне

Во второй паре сойдутся “Осасуна” и “Атлетик”.