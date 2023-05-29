Определился второй неудачник чемпионата Украины

В матче 29-го тура чемпионата Украины “Металлист” на своем поле проиграл “Минаю” со счетом 1:2 и вылетел из элитного дивизиона.

Победу гостям принесли голы Олег Вишневский и Руслан Паламарь. У хозяев гол забил Егор Демченко.

“Минай”, набрав 33 очка, вышел на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Металлист” с 22 очками остался на 15-м месте и вылетел в Первую лигу.

“Металлист” – “Минай” – 1:2 (1:0)

Голы: Демченко, 36 – 1:0, Вишневский, 61 - 1:1, Паламарь, 75 (с пенальти) - 1:2

“Металлист”: Ермолов, Влага (Наумец, 46), Мизюк, Николишин, Коррал, Ралюченко, Чайковский (Самуэль, 46, Кайдалов, 87), Демченко (Багачанский, 72), Чидомере, Синчук (Рязанцев, 72), Прядун.

“Минай”: Бандура, Гончар (Дмитрук, 46), Чуев (Гечев, 40), Ю.Кравчук, Немчанинов, Булеза, Петько, Байдал (Паламарь, 56), Твердохлеб, Рогозинский, Вишневский (Коломоец, 88).

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