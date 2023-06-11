Определился победитель плей-офф за место в Эредивизии
Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм "Алмере Сити"/Автор неизвестен
Победителем плей-офф за место в Эредивизии стал “Алмере Сити”, который в финале обыграл “Эммен”, и завоевал место в элитном дивизионе.
В ответном финальном матче “Алмере Сити” победил на выезде со счетом 2:1. Победу гостям принесли голы Раджива ван Ла Парры и Йоррита Смитса. У хозяев единственный гол забил Яри Влак.
“Алмере Сити” был основан в 2001 году и впервые в своей истории вышел в Эредивизию.
“Эммен” - “Алмере Сити” - 1:2 (0:0) - первый матч - 0:2
Голы: ван Ла Парра, 50 - 0:1, Смитс, 53 - 0:2, Влак, 58 - 1:2
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