Определился победитель плей-офф за место в Эредивизии

Победителем плей-офф за место в Эредивизии стал “Алмере Сити”, который в финале обыграл “Эммен”, и завоевал место в элитном дивизионе.

В ответном финальном матче “Алмере Сити” победил на выезде со счетом 2:1. Победу гостям принесли голы Раджива ван Ла Парры и Йоррита Смитса. У хозяев единственный гол забил Яри Влак.

“Алмере Сити” был основан в 2001 году и впервые в своей истории вышел в Эредивизию.

“Эммен” - “Алмере Сити” - 1:2 (0:0) - первый матч - 0:2

Голы: ван Ла Парра, 50 - 0:1, Смитс, 53 - 0:2, Влак, 58 - 1:2