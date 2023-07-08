Определился победитель молодежного чемпионата Европы

В финальном матче молодежного чемпионата Европы U21 сборная Англии обыграла сборную Испании со счетом 1:0 и стала победителем турнира.

Единственный гол в конце первого тайма забил Кертис Джонс.

Англия стала чемпионом Европы в третий раз в истории и впервые с 1984 года. По этому показателю английская национальная команда вышла на третье место, сравнявшись по числу титулов с Германией и СССР. Чаще молодежный чемпионат Европы выигрывали только Испания и Италия (по пять).

Англия U-21 – Испания U-21 - 1:0 (1:0)

Гол: Джонс, 45 - 1:0

Англия U-21: Траффорд, Харвуд-Беллис, Колуилл, Ааронс, Палмер (Эллиотт, 83), Смит-Роу (Мадуэке, 66), Гомес (Скипп, 73), Джонс, Гарнер, Гиббс-Уайт (Арчер, 73), Гордон (Дойл, 83).

Испания U-21: Тенас, Виктор Гомес (Барренечеа, 73), Пачеко, Паредес, Миранда, Серхио Гомес, Антонио Бланко (Камельо, 83), Алекс Баэна (Орос, 59), Сансет (Вейга, 59), Родри (Рикельме, 59), Абель Руис.

Предупреждения: Гомес (24), Алекс Баэна (34), Антонио Бланко (37), Колуилл (45), Сансет (45), Орос (62), Гиббс-Уайт (69), Траффорд (74), Рикельме (86).

Удаления: Антонио Бланко (90), Гиббс-Уайт (90).