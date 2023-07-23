Определился обладатель Суперкубка Бельгии

В матче за Суперкубок Бельгии “Антверпен” в серии пенальти победил “Мехелен” и стал обладателем трофея.

В начале матча счет открыл Мишель Баликвиша, которому отдал голевую передачу Йелле Батай. На 78-й минуте “Мехелен” сравнял счет благодаря авторому Ричи Де Лата.

В серии пенальти футболисты “Мехелена” не реализовали три попытки, игрока “Антверпена” не были точны в двух ударах.

“Антверпен” стал обладателем Суперкубка Бельгии впервые в своей истории. Рекордсменом страны по количеству титулов является “Брюгге”, который выигрывал Суперкубок 17 раз. Второе место занимает “Андерлехт” (13). На третьем месте находится “Стандард”, который выиграл титул четыре раза.

“Антверпен” - “Мехелен” - 1:1 (1:0), по пенальти - 5:4

Голы: Баликвиша, 9 - 1:0, Батай, 78 (с пенальти) - 1:1

“Антверпен”: Бутез, Батай, Альдервейрельд, Де Лет, Авила, Юсуф, Вермеерен, Керк (Винес, 71), Ондрейка (Иленихена, 86), Муйа (Скотт, 86), Баликвиша (ван ден Бош, 86).

“Мехелен”: Кучке, ван Хоренбек (Болинголи, 46), Лавале, Ванлербеге, Лосо (Фулон, 46), Схофс, Мукау (Солле, 79), Нгой, Мрабти, Шторм, Лауэрбах.