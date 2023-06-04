Определились все участники еврокубков от Украины

Завершился чемпионат Украины сезона-2022/2023. Таким образом, определились все участники еврокубков.

“Шахтер” стал чемпионом и сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов.

“Днепр-1” занял второе место и примет участие в квалификационном турнире Лиги чемпионов.

“Заря” финишировала на третьем месте и сыграет в квалификационном турнире Лиги Европы.

“Динамо” заняло четвертое место и сыграет в квалификационном турнире Лиги Конференций.

“Ворскла” финишировала на пятом месте и примет участие в квалификационном турнире Лиги Конференций.