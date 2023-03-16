Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы

После завершения стадии 1/8 финала стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы.

Ими стали: “Манчестер Юнайтед” (Англия), “Севилья” (Испания), “Фейеноорд” (Нидерланды), “Ювентус”, “Рома” (оба - Италия), “Байер” (Германия), “Юнион" (Бельгия) и “Спортинг” (Португалия).

Четвертьфинальные пары станут известны по результатам жеребьевки, которая состоится 17 марта.

Не пропустите: Определились все участники 1/4 финала Лиги Конференций.