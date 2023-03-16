Определились все участники 1/4 финала Лиги Конференций
Новости футбола Сегодня, 18:22
Лига Конференций
После завершения стадии 1/8 финала стали известны все участники 1/4 финала Лиги Конференций.
Ими стали: “Гент”, “Андерлехт” (оба - Бельгия), “Лех” (Польша), “Фиорентина” (Италия), “Базель” (Швейцария), АЗ (Нидерланды), “Ницца” (Франция) и “Вест Хэм” (Англия).
Четвертьфинальные пары станут известны по результатам жеребьевки, которая состоится 17 марта.
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