Определились все участники 1/4 финала Лиги Конференций

После завершения стадии 1/8 финала стали известны все участники 1/4 финала Лиги Конференций.

Ими стали: “Гент”, “Андерлехт” (оба - Бельгия), “Лех” (Польша), “Фиорентина” (Италия), “Базель” (Швейцария), АЗ (Нидерланды), “Ницца” (Франция) и “Вест Хэм” (Англия).

Четвертьфинальные пары станут известны по результатам жеребьевки, которая состоится 17 марта.

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