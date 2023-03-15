Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

После завершении стадии 1/8 финала стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов.

Ими стали: “Бавария” (Германия), “Челси”, “Манчестер Сити” (оба - Англия), “Интер”, “Милан”, “Наполи” (все - Италия), “Бенфика” (Португалия) и “Реал” (Испания).

Пары ¼ финала станут известны по результатам жеребьевки, которая состоится 17 марта.

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