Первый после Месси и экс-форварда "Шахтера": Холанд вписал имя в историю ЛЧ

Норвежский нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд повторил достижение Лионеля Месси и Луиса Адриано, забив пять голов в одном матче Лиги чемпионов.

Вчера молодой талант забил пять мячей в ворота “РБ Лейпциг” (7:0).

Впервые такое удалось Лионелю Месси в составе “Барселоны”, когда он забил пять мячей в матче с “Байером” в 2012 году.

Уже в 2014 году достижение аргентинца повторил на тот момент форвард “Шахтера” Луис Адриано в игре с БАТЭ.