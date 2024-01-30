Онана снова думает о завершении карьеры в сборной

Голкипер Манчестер Юнайтед и сборной Камеруна Андре Онана снова думает завершить национальную карьеру, сообщает DailyMail.

Он вернулся в расположение Манчестер Юнайтед с Кубка африканских наций где сыграл всего один матч. Именно нехватка игровой практики и игровой конфликт с президентом федераций футбола Камеруна натолкнули Онана на размышления о завершении карьеры в сборной.

Напомним, что Андре уже досрочно покидал сборную из-за разногласий с тренером Ригобером Сонгом относительно стиля игры на ЧМ-2022, после чего уже объявлял об уходе из команды - он изменил мнение как раз перед КАН-2024.

К слову, что 20 июля 2023 года перешел в английский клуб Манчестер Юнайтед за 43 млн фунтов, подписав пятилетний контракт.

Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Маркус Рашфорд пропустил тренировку, после того, как плохое самочувствие заставило его отложить обратный рейс в Манчестер.

Но как сообщает DailyMail, основной причиной могло стать то, что он провел вечер в клубе Thompsons Garage в Белфасте посреди недели. Есть кадры из социальных сетей, которые подтверждают, что Рашфорд был в этом клубе в среду вечером.