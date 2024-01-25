Официально. Манчестер Сити огласил о подписании аргентинского полузащитника

Манчестер Сити на своем официальном сайте объявил о подписании 18-летнего полузащитника Ривер Плейта Клаудио Эчеверри.

Аргентинец подписал с «горожанами» контракт до июня 2028 года, но к действующему чемпиону Англии он присоединится только в январе 2025 года. До этого времени он будет оставаться у себя на Родине.

За основную команду Ривер Плейта он дебютировал в июне 2023 года под началом ещё одного экс-горожанина Мартина Демичелиса в матче против Институто Кордоба (3:1), где он отметился ассистом, а всего провел за основу Ривера шесть матчей.

В ноябре-декабре он был капитаном сборной Аргентины на чемпионате мира среди юношей до 17 лет и его хет-трик в ворота Бразилии позволил латиноамериканской команде выйти в полуфинал, где аргентинцы по пенальти уступили немцам.

Напомним, что в ближайшее время Манчестер Сити должен попрощаться со своим полузащитником Кальвином Филппсом, который на правах аренды должен присоединиться к Вест Хэму.