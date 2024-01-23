Вест Хэм согласовал аренду полузащитника Манчестер Сити

Кальвин Филлипс – в нескольких шагах от того, чтобы стать игроком Вест Хэма.

Как сообщает Фабрицио Романо, арендное соглашение уже согласовано «молотобойцами» как с игроком, так и с Манчестер Сити. Оно так же будет предусматривать опцию выкупа игрока в июне.

В среду, 24 января Кэлвин пройдет медосмотр.

Вест Хэм выиграл борьбу за 28-летнего полузащитника в целой плеяды клубов АПЛ, а также Ювентуса и Барселоны.

Ранее сообщалось, чтоМанчестер Сити согласится на аренду, если его новый коллектив сможет компенсировать хотя бы часть оклада Кальвина в 135 тысяч фунтов стерлингов в неделю и выплатить за сам временный переход в районе пяти миллионов фунтов стерлингов.

В нынешней кампании Филлипс сыграл лишь в десяти матчах Сити, отметившись одним голом.