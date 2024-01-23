Вест Хэм согласовал аренду полузащитника Манчестер Сити
Новости футбола Сегодня, 09:50
Фото: twitter.com/FabrizioRomano
Кальвин Филлипс – в нескольких шагах от того, чтобы стать игроком Вест Хэма.
Как сообщает Фабрицио Романо, арендное соглашение уже согласовано «молотобойцами» как с игроком, так и с Манчестер Сити. Оно так же будет предусматривать опцию выкупа игрока в июне.
В среду, 24 января Кэлвин пройдет медосмотр.
Вест Хэм выиграл борьбу за 28-летнего полузащитника в целой плеяды клубов АПЛ, а также Ювентуса и Барселоны.
Ранее сообщалось, чтоМанчестер Сити согласится на аренду, если его новый коллектив сможет компенсировать хотя бы часть оклада Кальвина в 135 тысяч фунтов стерлингов в неделю и выплатить за сам временный переход в районе пяти миллионов фунтов стерлингов.
В нынешней кампании Филлипс сыграл лишь в десяти матчах Сити, отметившись одним голом.
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