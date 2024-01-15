Манчестер Сити готов отпустить своего полузащитника. Известны претенденты на игрока

Полузащитник Манчестер Сити Кальвин Филлипс может покинуть «горожан» уже в это трансферное окно.

По сообщению Sky Sports, идеальным исходом для клуба с голубой части Манчестера будет продать игрока, а не отдать его в аренду, но такой вариант тоже рассматривается.

Манчестер Сити согласится на аренду, если его новый коллектив сможет компенсировать хотя бы часть оклада Кальвина в 135 тысяч фунтов стерлингов в неделю и выплатить за сам временный переход в районе пяти миллионов фунтов стерлингов.

Тот же источник назвал претендентов на 28-летнего полузащитника, один из них – за пределами Туманного Альбиона.

Так, сообщается, что интерес к Филлипсу выражают Ньюкасл, Вест Хэм, Эвертон, Кристал Пэлас и Ювентус, но для двух первых клубом камнем преткновения есть зарплата англичанина.

«Старая синьора» не теряет интереса к игроку и уже провела первые переговоры с Сити, несмотря на то, что наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри предпочитает игрока несколько другого профиля.

В нынешней кампании Филлипс сыграл лишь в десяти матчах Сити, отметившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити хочет купить полузащитника Баварии Йозуа Киммиха.