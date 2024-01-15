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Манчестер Сити готов отпустить своего полузащитника. Известны претенденты на игрока

Новости футбола Вчера, 11:01
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Манчестер Сити готов отпустить своего полузащитника. Известны претенденты на игрока Манчестер Сити готов отпустить своего полузащитника. Известны претенденты на игрока

Полузащитник Манчестер Сити Кальвин Филлипс может покинуть «горожан» уже в это трансферное окно.

По сообщению Sky Sports, идеальным исходом для клуба с голубой части Манчестера будет продать игрока, а не отдать его в аренду, но такой вариант тоже рассматривается.

Манчестер Сити согласится на аренду, если его новый коллектив сможет компенсировать хотя бы часть оклада Кальвина в 135 тысяч фунтов стерлингов в неделю и выплатить за сам временный переход в районе пяти миллионов фунтов стерлингов.

Тот же источник назвал претендентов на 28-летнего полузащитника, один из них – за пределами Туманного Альбиона.

Так, сообщается, что интерес к Филлипсу выражают Ньюкасл, Вест Хэм, Эвертон, Кристал Пэлас и Ювентус, но для двух первых клубом камнем преткновения есть зарплата англичанина.

«Старая синьора» не теряет интереса к игроку и уже провела первые переговоры с Сити, несмотря на то, что наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри предпочитает игрока несколько другого профиля.

В нынешней кампании Филлипс сыграл лишь в десяти матчах Сити, отметившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити хочет купить полузащитника Баварии Йозуа Киммиха.

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