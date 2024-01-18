Официально. Легенда Ливерпуля вернулся в Европу после Саудовской Аравии

Английский полузащитник Джордан Хендерсон официально стал игроком Аякса.

Амстердамский клуб сообщил, что 33-летний англичанин подписал контракт сроком на два с половиной года.

На днях бывший капитан Ливерпуля расторг трудовой договор с саудовским Аль-Иттифаком, за который он выступал c июля прошлого года. За команду Стивена Джеррарда опытный хавбек сыграл 19 матчей, в которых отдал пять голевых передач.

Ajax is delighted to announce the signing of Jordan Henderson 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — AFC Ajax (@AFCAjax) January 18, 2024

С 2011 по 2023 год Хендерсон выступал за Ливерпуль. В его составе он по одному разу выиграл Лигу чемпионов и английскую Премьер-лигу. 81 матч полузащитник сыграл за национальную сборную Англии.

Аякс не лучшим образом проводит текущий сезон. После 17 туров он занимает пятое место в Эредивизи, а в Лиге Европы финишировал третьим в своей группе. В 1/16 финала Лиги конференций амстердамская команда сыграет против норвежского Буде/Глимт.