Один из лидеров "Тоттенхэма" отреагировал на уход Конте

Нападающий “Тоттенхэма” Сон Хын Мин поделился мнением об увольнении с поста главного тренера Антонио Конте.

“Мне очень жаль, что так произошло. Я должен был показать свои лучшие качества и больше помогать команде, но я не смог. Из-за этого пострадал Конте. Я чувствую свою ответственность”, - приводит слова Сона Sky Sports.

В нынешнем сезоне 30-летний Сон Хын Мин провел за “Тоттенхэм” 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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