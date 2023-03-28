Нагельсманн отказал "Тоттенхэму": названа причина
Новости футбола Сегодня, 12:30
Фото: инстаграм Юлиана Нагельсманна/Автор неизвестен
Бывший главный тренер “Баварии” Юлиан Нагельсманн отказался немедленно возглавить “Тоттенхэм”, сообщает Bild.
По сведениям источника, немецкий специалист хочет взять отдых до лета, а потом рассмотрит все имеющиеся предложения. Напомним, что “Тоттенхэм” остался без главного тренера после увольнения Антонио Конте.
35-летний Нагельсманн некоторое время назад был отправлен в отставку с поста наставника “Баварии”. Его преемником стал Томас Тухель.
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