Нагельсманн отказал "Тоттенхэму": названа причина

Бывший главный тренер “Баварии” Юлиан Нагельсманн отказался немедленно возглавить “Тоттенхэм”, сообщает Bild.

По сведениям источника, немецкий специалист хочет взять отдых до лета, а потом рассмотрит все имеющиеся предложения. Напомним, что “Тоттенхэм” остался без главного тренера после увольнения Антонио Конте.

35-летний Нагельсманн некоторое время назад был отправлен в отставку с поста наставника “Баварии”. Его преемником стал Томас Тухель.

Не пропустите: "Тоттенхэм" потерял ключевого игрока из-за травмы.