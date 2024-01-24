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Очередная отставка на КАН. Сборная Туниса уволила главного трнера

Новости футбола Сегодня, 15:10
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Очередная отставка на КАН. Сборная Туниса уволила главного трнера Очередная отставка на КАН. Сборная Туниса уволила главного трнера

Национальная сборная Туниса осталась без главного тренера, сообщает Transfer News Live.

Жалел Кадри покинул свой пост после того, как сборная Туниса не вышла в плей-офф Кубка африканских нации. В группе с Южной Африкой, Мали и Намибией, тунисцы набрали только два очка и покинули турнир, заняв четвертое место в группе.

Напомним, что Жалел Кадри в июне 2021 года во второй раз стал ассистентом тренера сборной Туниса. На этот раз под руководством Мондера Кебаера, с которым он сопровождал команду на Кубке Африки 2021 года, где стал главным тренером в раунде 16, поскольку Кебаер заболел Covid-19.

23 января 2022 года, после время матча против Нигерии в 1/16 финала Кубка Африканских наций 2021 года, Джалал Кадри заменил первого тренера.

Он повез сборную Туниса на Чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. В группе с Францией, Данией и Австралией, Тунис смог набрать четыре очка. Более того, они смогли обыграть сборную Франции. После Мундиаля, Джалал Кадри продлил контракт со сборной до 2024 года.

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