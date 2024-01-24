Еще одна африканская сборная уволила главного тренера

Федерация футбола Кот-д'Ивуара уволила главного тренера национальной сборной Жана-Луи Гассе. Об этом сообщает RMC Sport, ссылаясь на журналиста Малика Траоре.

По информации источника, 24 января французского специалиста поставили в известность, что он освобожден от занимаемой должности.

Сообщается, что временно исполняющим обязанности главного тренера команды будет назначен бывший полузащитник Ниццы и Нанта Эмерс Фаэ.

Французский тренер возглавлял сборную Кот-д'Ивуара с 2022 года. Под руководством Гассе ивуарийцы не лучшим образом провели групповой турнир домашнего Кубка африканских наций. Команда стала третьей в своем квартете, выиграв один матч и еще два проиграв.

Тем не менее Cлоны еще имеют шансы квалифицироваться в 1/8 финала турнира через рейтинг лучших третьих команд.

Ранее Футбольная ассоциация Ганы объявила об отставке Криса Хьютона с поста главного тренера национальной сборной.