Нью-Джерси Девилс – Вашингтон Кэпиталс: анонс игрового дня НХЛ

Ночью, 26 октября, в Национальной хоккейной лиге состоится один матч. В игре встретятся "Нью-Джерси Девилс" и "Вашингтон Кепиталс".

В предыдущем матче "Нью-Джерси" победил "Монреаль" со счётом 5:2. В общей сложности "Дьяволы" провели пять матчей в этом сезоне, в которых одержали три победы и потерпели два поражения. "Вашингтон" также провёл пять матчей в новом сезоне, но их статистика не так хороша. Они один раз выиграли у "Калгари" в серии буллитов (3:2), но пять раз потерпели поражение.

Матч между "Нью-Джерси" и "Вашингтоном" начнется в 1:30 по центральноевропейскому времени.