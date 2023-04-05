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Новичок "Реала" отреагировал на сравнение с Пеле

Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Эндрика/Автор неизвестен Фото: инстаграм Эндрика/Автор неизвестен

Нападающий “Палмейраса” Эндрик, уже подписавший контракт с “Реалом”, отреагировал на сравнения с легендарным нападающим Пеле.

“Меня не волнует тот факт, что я не забиваю голы. Я знаю, что это придет само по себе. Мне нужно быть сильным. Критика не утихнет, мне придется терпеть еще больтше. Но никто не должен жалеть меня или гладить по голове. Порой журналисты переходят грань и называют меня ”новым Пеле". Но никто не станет “новым Пеле”, он король футбола. Я не прошу людей говорить о моей жизни", - приводит слова Эндрика AS.

“Реал” заплатил за 16-летнего Эндрика 35 миллионов евро. Впрочем, форвард переедет в Мадрид только в совершеннолетнем возрасте. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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