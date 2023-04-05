В ПСЖ столкнулись с трудностями при продаже Неймара

В ПСЖ есть неуверенность в том, что клубу удастся продать бразильского форварда Неймара.

Как пишет Le Parisien, трансфер может сорваться из-за его частых повреждений.

В клубе уже заявили о готовности продать футболиста, но пока поиски нового клуба для Неймара успехом не увенчались.

В ПСЖ понимают, что игрок может не пройти медицинский осмотр при переходе в новый клуб.