Норвегия проиграла Швейцарии в матче молодежного Евро-2023

В матче 1-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы-2023 сборная

Победу швейцарской национальной команде принесли голы Дана Ндоя и Кастриота Имери. У норвежцев гол забил Эмиль Сейде.

Во 2-м туре Норвегия сыграет с Францией, Швейцария сыграет с Италией. Матчи состоятся 25 июня.

Норвегия U21 - Швейцария U21 - 1:2 (1:1)

Голы: Сейде, 19 - 1:0, Ндой, 36 - 1:1, Имери, 56 - 1:2

Норвегия: Кристиансен, Себулонсен, Хеггхейм, Даланн, Вольфе, Хове, Маннсверк (Китолано, 46), Зафейрис (Нуса, 74), Сейде (Ятта, 75), Бобб, Ботхейм.

Швейцария: Саипи, Блюм, Стергиу, Бурх, Омерагич (Крониг, 82), Имери (фон Моос, 82), Зом, Ясани, Ндой (Малес, 90+1), Стоилкович (Амдуни, 60), Ридер (Ди Джусто, 90+1).