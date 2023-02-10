"Ницца" одержала крупную победу в чемпионате Франции

В матче 23-го тура чемпионата Франции “Ницца” на своем поле разгромила “Аяччо" со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли дубль Билаля Браими и гол Данте.

“Ницца”, набрав 37 очков, вышла на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. “Аяччо” с 18 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.

“Ницца” – “Аяччо” - 3:0 (1:0)

Голы: Данте, 3 - 1:0, Браими, 69 - 2:0, Браими, 90 - 3:0

“Ницца”: Шмейхель, Менди, Данте, Тодибо, Лотомба, Рэмзи (Росарио, 85), Тюрам (Диоп, 66), Будауи (Ндайшиме, 66), Лаборд (Баркли, 78), Моффи, Буанани (Браими, 66).

“Аяччо”: Леруа, Авинель, Гонсалес, Альфонс (Хелифа, 82), Видаль, Нури (Амума, 74), Баррето (Пуч-Эрранц, 82), Шаброль, Юссуф, Баяла (Руан Левине, 82), Эль-Идрисси (Джитте, 74).

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