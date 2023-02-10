"Челси" нацелился на главного тренера сборной Германии

Лондонский “Челси” проявляет интерес к главному тренеру сборной Гермнаии Ханс-Дитеру Флику, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство английского клуба рассматривает вариант с приглашением немецкого специалиста, если нынешний наставник “аристократов" Грэм Поттер будет отправлен в отставку. Впрочем, переманить Флика будет крайне сложно, так как он не хочет уходить из сборной Германии.

“Челси”, набрав в 21 туре 30 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцы сыграют с дортмундской “Боруссией”.

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