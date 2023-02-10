"Интер" назвал "Челси" условие для продолжения аренды Лукаку

Миланский “Интер” может продлить аренду нападающего лондонского “Челси” и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, для этого английский клуб должен снизить стоимость аренды до четырех миллионов. Кроме того, форвард должен улучшить физическую форму во второй половине сезона.

В нынешнем сезоне 29-летний Лукаку провел за “Интер” 11 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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