"Реал" определился с новым тренером в случае ухода Анчелотти

Новым главным тренером мадридского “Реала” может стать Рауль Гонсалес, который возглавляет молодежную команду королевского клуба “Кастилью", сообщает Relevo.

По сведенгиям источника, руководство мадридцев назначит Рауля в том случае, если команду покинет нынешний наставник Карло Анчелотти, который заинтересован в работе со сборной Бразилии.

45-летний Рауль тренирует “Кастилью" с 2019 года. Ранее он отказался возглавить “Лидс”.

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