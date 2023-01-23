"Ницца" близка к трансферу марокканского героя ЧМ-2022

Нападающий “Севильи” и сборной Марокко Юссеф Эн-Несири близок к переходу в “Ниццу”, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, испанский клуб готов отпустить футболиста, но хочет получить достойную компенсацию. Сам игрок уже согласовал с французами условия личного контракта.

Напомним, что на чемпионате мира-2022 Эн-Несири забил победный гол в матче ¼ финала Марокко - Португалия (1:0).

В нынешнем сезоне 25-летний Эн-Несири провел за “Севилью” 21 матч во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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