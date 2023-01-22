"Милан" может перехватить лидера "Ромы" у "Тоттенхэма"

“Милан” вступил в борьбу за полузащитника “Ромы” Николо Дзаньоло, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, “Тоттенхэму” пока не удается договориться о переходе футболиста в зимнее трансферное окно. Миланцы активно наблюдают за ситуацией. “Рома” хочет получить за футболиста 35-40 миллионов евро, но англичане пока что предлагают только аренду с правом последующего выкупа.

В нынешнем сезоне 23-летний Дзаньоло провел за “Рому” 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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