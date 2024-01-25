Нигерия - Камерун: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Африки
В Кубке африканских наций пройдут матчи плей-офф. Нигерия и Камерун сыграют за выход в четвертьфинал. Сайт DailySports подготовил для вас информацию о том, где можно посмотреть эту игру.
Нигерия - Камерун: что нужно знать о матче
Игра пройдет в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций и поборются за четвертьфинал. Нигерия заняла второе место в группе А. Они набрали семь очков и заняли второе место в квартете с Экваториальной Гвинеей, Кот-д'Ивуаром и Гвинея-Бисау. Камерун также занял второе место в группе С, в них были сборные Сенегала, Гвинеи и Гамбии. Одна победа и ничья обеспечила им путевки в плей-офф.
Когда и где состоится матч?
Матч между сборными Нигерии и Камеруна пройдет в субботу, 27 января, в городе Абиджан. Игра начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Ниже информация о начале матчей в разных странах мира.
- Астана - 02:00
- Варшава - 21:00
- Ереван - 00:00
- Киев - 22:00
Нигерия - Камерун где смотреть онлайн матч
Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно будет увидеть этот матч в вашей стране. Трансляторы Кубка африканских наций 2023 отличаются в зависимости от страны, в которой вы находитесь. Ниже мы подготовили для вас информацию, где смотреть этот матч в вашей стране.
- Грузия - Silk Sport
- Израиль - 5Sport
- Казахстан - МЕGOGGО
- Польша - МЕGOGО
- Украина - МЕGOGО
- Узбекистан - Setanta Sports 1