Нигерия - Камерун: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Африки

В Кубке африканских наций пройдут матчи плей-офф. Нигерия и Камерун сыграют за выход в четвертьфинал. Сайт DailySports подготовил для вас информацию о том, где можно посмотреть эту игру.

Нигерия - Камерун: что нужно знать о матче

Игра пройдет в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций и поборются за четвертьфинал. Нигерия заняла второе место в группе А. Они набрали семь очков и заняли второе место в квартете с Экваториальной Гвинеей, Кот-д'Ивуаром и Гвинея-Бисау. Камерун также занял второе место в группе С, в них были сборные Сенегала, Гвинеи и Гамбии. Одна победа и ничья обеспечила им путевки в плей-офф.

Когда и где состоится матч?

Матч между сборными Нигерии и Камеруна пройдет в субботу, 27 января, в городе Абиджан. Игра начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Ниже информация о начале матчей в разных странах мира.

Астана - 02:00

Варшава - 21:00

Ереван - 00:00

Киев - 22:00

Нигерия - Камерун где смотреть онлайн матч

Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно будет увидеть этот матч в вашей стране. Трансляторы Кубка африканских наций 2023 отличаются в зависимости от страны, в которой вы находитесь. Ниже мы подготовили для вас информацию, где смотреть этот матч в вашей стране.