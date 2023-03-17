Нидерланды объявили состав на мартовские матчи отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман огласил список из 25 футболистов, которые примут участие в отборочных матчах чемпионата Европы-2024 против сборных Франции и Гибралтара.

Вратари: Яспер Силлессен (НЕК), Марк Флеккен ("Фрайбург"), Барт Вербрюгген ("Андерлехт").

Защитники: Натан Аке ("Манчестер Сити"), Дэйли Блинд ("Бавария"), Свен Ботман ("Ньюкасл"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Дензел Думфрис ("Интер"), Лютсарел Гертрейда ("Фейеноорд"), Маттейс де Лигт ("Бавария"), Тайрелл Маласия ("Манчестер Юнайтед"), Юрриен Тимбер ("Аякс"),

Полузащитники: Стивен Бергейс ("Аякс"), Френки де Йонг ("Барселона"), Мартен де Рон ("Аталанта"), Хави Симонс (ПСВ), Кеннет Тейлор ("Аякс"), Матс Виффер ("Фейеноорд"), Джорджиньо Вейналдум ("Рома").

Нападающие: Стивен Бергвейн ("Аякс"), Брайан Бробби ("Аякс"), Коди Гакпо ("Ливерпуль"), Дэви Классен ("Аякс"), Мемфис Депай ("Атлетико"), Ваут Вегорст ("Манчестер Юнайтед").

Матч Франция - Нидерланды состоится 24 марта. Поединок Нидерланды - Гибралтар пройдет 27 марта.

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