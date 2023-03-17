Испания назвала состав на мартовские матчи отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте назвал список футболистов, которые примут участие в отборочных матчах чемпионата Европы-2024 против сборных Норвегии и Шотландии.

Вратари: Кепа Аррисабалага ("Челси"), Роберт Санчес ("Брайтон"), Давид Райя ("Брентфорд").

Защитники: Хосе Гайя ("Валенсия"), Хосе Начо, Даниэль Карвахаль (оба – “Реал”), Алекс Бальде ("Барселона"), Иньиго Мартинес ("Атлетик"), Давид Гарсия ("Осасуна"), Педро Порро ("Тоттенхэм"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити").

Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити"), Фабиан Руис (ПСЖ), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – “Реал Сосьедад"), Педри, Гави (оба – “Барселона”), Даниэль Себальос ("Реал").

Нападающие: Альваро Мората ("Атлетико"), Даниэль Ольмо ("РБ Лейпциг"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Брайан Хиль ("Севилья"), Яго Аспас ("Сельта"), Хоселу ("Эспаньол"), Жерар Морено ("Вильярреал").

Матч Испания - Норвегия состоится 25 марта. Поединок Шотландия - Испания пройдет 28 марта.

Не пропустите: Результаты жеребьевки ¼ финала Лиги Европы.