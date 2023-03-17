Результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы

17 марта в швейцарском Ньоне была проведена церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы, где также были определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала. Решающая игра турнира состоится 31 мая в Будапеште.

Пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

1. “Манчестер Юнайтед” (Англия) – “Севилья” (Испания)

2. "Ювентус" (Италия) – “Спортинг” (Португалия)

3. “Байер” (Германия) – “Сен-Жилуаз” (Бельгия)

4. “Фейеноорд” (Нидерланды) – “Рома” (Италия)

Пары 1/2 финала

Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 1

Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 3

Финал

Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Первые матчи 1/4 финала состоятся 13 апреля, а ответные пройдут 20 апреля. Полуфиналы сыграют 11 и 18 мая.