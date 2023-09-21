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Невероятный камбэк. Команда Боснии и Герцоговины отыгралась с 0:3 в матче с АЗ

Новости футбола Сегодня, 15:59
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Невероятный камбэк. Команда Боснии и Герцоговины отыгралась с 0:3 в матче с АЗ Невероятный камбэк. Команда Боснии и Герцоговины отыгралась с 0:3 в матче с АЗ

Команда Боснии и Герцоговины Зрински принимала в первом туре Лиги Конференций АЗ Алкмар.

АЗ считался однозначным фаворитом этой игры. И в первом тайме нидерландская команда это полностью подтверждала своей игрой. На десятой минуте Ван Бредероде открыл счет. АЗ продолжал контролировать игру и на 32-й минуте удвоил преимущество, стараниями Мэйнансена. К концу первого тайма счет вообще стал 3:0, голом отличился Де Вит.

После первого тайма хозяева проигрывали 0:3, однако не опустили рук и сделали невероятное.

Уже в начале второго тайма Кожуль совершил счет 1:3. Ровно через 20 минут в матч вернулась полноценная интрига, Чорлука сократил отставание до одного гола. Буквально через несколько минут счет стал ничейным – 3:3.

Зрински понадобилось еще десять минут для того, чтобы выйти вперед. Кожуль оформил дубль и помог боснийской команде совершить невероятный камбэк.

Лига конференций. Первый тур. Группа Е

"Зрински" - "АЗ Алкмар" - 4:3 (0:3)
Голы: 0:1 - 10 Бредероде, 0:2 - 32 Мейнансена, 0:3 - 44 Где Вит, 1:3 - 48 Кожуль, 2:3 - 68 Чорлука, 3:3 - 71 Хрванович, 4:3 - 81 Кожуль

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