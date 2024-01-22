Несколько игроков Манчестер Юнайтед могут оказаться в Саудовской Аравии

Несмотря на разочарование звёздами европейского футбола в чемпионате Саудовской Аравии, местные клубы не теряют надежд подписать игроков с топ-клубов.

Так, по сообщению The Standard, Манчестер Юнайтед хочет отбить на арабских шейхах деньги, которые клуб потратил на Джейдоне Санчо и Энтони. Их хотят продать в Саудовскую Аравию, выручив по 50 миллионов фунтов за каждого.

Известно так же об интересе ближневосточных клубов к Каземиро, с которым тоже могут попрощаться, но за соответствующую цену.

Перебраться в Саудовскую Аравию так же может и Рафаэль Варан, но за него много денег выручить не получится после того, как клуб решил не использовать пункт о продлении контракта на один год.

Напомним, что ранее Ближний Восток покинул экс-полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон, который выразил недовольство уровнем жизни в Саудовской Аравии.