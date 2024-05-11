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На пути к очередному титулу. Дубль Йошко Гвардиола помог Манчестер Сити разгромить Фулхэм

Новости футбола Сегодня, 09:28
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
На пути к очередному титулу. Дубль Йошко Гвардиола помог Манчестер Сити разгромить Фулхэм Фото: Getty Images

Манчестер Сити приехал в гости к Фулхэму на матч 37-го тура Премьер-лиги.

Хозяевам “Крейвен Коттедж” не получилось создать никаких проблем именитым гостям. “Горожане” забили сопернику четыре безответных гола.

На 13-й минуте Йошко Гвариол вывел гостей вперед. Очередной ассист записал на свой счет Кевин Де Брюйне. В этом сезоне АПЛ у бельгийца уже девять голевых передач.

Во втором тайме Сити забил еще трижды. Фил Фоден удвоил преимущество “горожан”, после чего на исходе 70-й минуты дубль оформил Гвардиол. А добил Фулхэм Хулиан Альварес, реализовавший пенальти в компенсированное время.

Таким образом, Сити обошел в таблице Арсенал на два очка, после 36 сыгранных матчей. Канониры завтра проведут свой 37-й поединок в чемпионате против Ман Юнайтед. До конца сезона “горожанам” осталось сыграть против Тоттенхэма и Вест Хэма.

АПЛ, 37-й тур
Фулхэм - Манчестер Сити - 0:4
Голы: Гвардиол, 13, 71, Фоден, 54, Альварес, 90+7, с пенальти

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