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Де Брюйне вышел на второе место среди лучших ассистентов АПЛ всех времен

Новости футбола Сегодня, 09:42
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Де Брюйне вышел на второе место среди лучших ассистентов АПЛ всех времен Фото: Matt McNulty/Getty Images

Манчестер Сити без проблем разобрался с Фулхэмом в выездном матче 37-го тура Премьер-лиги (4:0). Дубль оформил Йошко Гвардиол, еще по одному мячу забили Фил Фоден и Хулиан Альварес.

В эпизоде с первым голом хорватского защитника ассистировал ему Кевин Де Брюйне.

На данный момент бельгийский хавбек сделал 111 результативных передач в Премьер-лиге, сравнявшись по этому показателю с экс-игроком Арсенала и Челси Сеском Фабрегасом. Райан Гиггз остался единственным игроком в истории турнира, сделавшим больше ассистов - 162.

Всего в этом сезоне Де Брюйне забил 6 голов и отдал 17 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах.

После сегодняшней победы Ман Сити обошел в турнирной таблице Арсенал на два очка, после 36 сыгранных матчей. Канониры завтра проведут свой 37-й поединок в чемпионате против Манчестер Юнайтед. До конца сезона команде Хосепа Гвардиолы осталось сыграть против Тоттенхэма и Вест Хэма.

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