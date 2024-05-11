Лунин интересен топ-клубам Европы и может покинуть Реал, если не сыграет в финале ЛЧ

Голкипер мадридского Реала, Андрей Лунин, может сменить клуб уже этим летом. Несмотря на переговоры о продлении контракта с Реалом, украинец рассматривает вариант с уходом, если ему не дадут сыграть в финале Лиги чемпионов УЕФА.

El Nacional сообщает, что на 25-летнего стража ворот претендуют Ювентус, Манчестер Юнайтед, Челси, Арсенал и Бавария. Эти клубы планируют попытаться приобрести голкипера на предстоящий сезон. Нынешний контракт Лунина с Реалом рассчитан до 30 июня 2025-го года. Согласно Transfermarkt, его стоимость оценивается в 16 миллионов евро. В этом сезоне Лунин провел за "сливочных" 30 матчей, пропустив 28 мячей и оформив 12 "сухих" матчей.

Ранее Defensa Central сообщали, что украинский вратарь будет рассматривать другие варианты продолжения карьеры, если его конкурент, Тибо Куртуа, выйдет на поле в главном матче сезона против дортмундской Боруссии.