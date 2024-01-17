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Первый пошел. Чемпионат Саудовской Аравии останется без одной звезды

Новости футбола Сегодня, 03:37
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Первый пошел. Чемпионат Саудовской Аравии останется без одной звезды Getty Images

Бывший капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон окончательно решил покинуть аравийский Аль-Иттифак, сообщает инсайдер Давид Орнштейн.

33-летний англичанин договорился со своим клубом о досрочном расторжении контракта без какой-либо компенсации. Его договор с Аль-Иттифаком был рассчитан до лета 2026 года. За время пребывания в азиатском чемпионате Хендерсон заработал 20 миллионов евро.

Новым клубом Хендерсона станет амстердамский Аякс. Футболист и клуб практически согласовали все условия контракта.

С 2011 по 2023 год Хендерсон выступал за Ливерпуль. В его составе он по одному разу выиграл Лигу чемпионов и английскую Премьер-лигу. Аль-Иттифак подписал англичанина за 14 миллионов евро. За команду Стивена Джеррарда он отыграл 19 матчей и отметился 5 ассистами.

Аякс слабо проводит текущий сезон. После 17 туров он занимает лишь 5 место в Эредивизи, а в Лиге Европы финишировал третьим в своей группе. В 1/16 финала Лиги конференций Аякс сыграет против норвежского Буде/Глимт.

Ранее стало известно, что чемпионат Саудовской Аравии также могут покинуть Карим Бензема и Роберто Фирмино.

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Аль-Иттифак Аякс Про-лига Саудовская Аравия Эредивизи Нидерланды
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