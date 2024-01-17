Первый пошел. Чемпионат Саудовской Аравии останется без одной звезды

Бывший капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон окончательно решил покинуть аравийский Аль-Иттифак, сообщает инсайдер Давид Орнштейн.

🚨 EXCLUSIVE: Jordan Henderson has reached agreement with Al Etiffaq to leave Saudi Pro League club. 33yo & #AlEttifaq in process of finalising contract termination. Henderson has agreed in principle to join Ajax; now details/paperwork @TheAthleticFC #Ajax https://t.co/FBXfvAwMFL — David Ornstein (@David_Ornstein) January 17, 2024

33-летний англичанин договорился со своим клубом о досрочном расторжении контракта без какой-либо компенсации. Его договор с Аль-Иттифаком был рассчитан до лета 2026 года. За время пребывания в азиатском чемпионате Хендерсон заработал 20 миллионов евро.

Новым клубом Хендерсона станет амстердамский Аякс. Футболист и клуб практически согласовали все условия контракта.

С 2011 по 2023 год Хендерсон выступал за Ливерпуль. В его составе он по одному разу выиграл Лигу чемпионов и английскую Премьер-лигу. Аль-Иттифак подписал англичанина за 14 миллионов евро. За команду Стивена Джеррарда он отыграл 19 матчей и отметился 5 ассистами.

Аякс слабо проводит текущий сезон. После 17 туров он занимает лишь 5 место в Эредивизи, а в Лиге Европы финишировал третьим в своей группе. В 1/16 финала Лиги конференций Аякс сыграет против норвежского Буде/Глимт.

Ранее стало известно, что чемпионат Саудовской Аравии также могут покинуть Карим Бензема и Роберто Фирмино.