EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Кто выиграет титул? Состоялся первый матч финала Лиги чемпионов Азии

Кто выиграет титул? Состоялся первый матч финала Лиги чемпионов Азии

Новости футбола Сегодня, 09:37
Ярослава Швец эксперт Dailysports Ярослава Швец
Кто выиграет титул? Состоялся первый матч финала Лиги чемпионов Азии Фото: the-afc.com / Автор неизвестен

В Японии сегодня прошел первый из двух матчей Лиги чемпионов Азии. В битве за трофей играют Иокогама Маринос из Японии и Аль-Айн из ОАЭ.

Аль-Айн открыл счет уже в дебюте матча и удерживал преимущество в счете вплоть до второго тайма.

Однако за 20 минут до конца основного времени Иокогама забила дважды и одержала волевую победу 2:1.

Это только один из двух матчей, которые проведут соперники. Через две недели - 25 мая - Иокогама и Аль-Айн встретятся еще раз, теперь уже в ОАЭ. Там и определится победитель Лиги чемпионов Азии 2024.

Напомним, что в прошлом году трофей взял другой клуб из Японии: Урава Редс.

Связанные команды и лиги
Йокогама М Аль-Аин Лига чемпионов АФК
Популярные новости
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 17:04 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ Новости футбола Вчера, 14:06 СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ
Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024 Формат, ключевые даты, история, фавориты Новости хоккея Вчера, 04:31 Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024. Формат, ключевые даты, история, фавориты
Ставка на опыт. Анчелотти определился, какой голкипер должн сыграть в финале Лиги чемпионов Новости футбола Вчера, 03:34 Ставка на опыт. Анчелотти определился, какой голкипер должен сыграть в финале Лиги чемпионов
Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА Новости футбола 09 мая 2024, 17:16 Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА
Байер снова ушел от поражения на последней минуте и установил рекорд в истории футбола Новости футбола 09 мая 2024, 17:08 Байер снова ушел от поражения на последней минуте и установил рекорд в истории футбола
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:45 Судьба титула решена? Селтик одолел Рейнджерс в дерби Старой фирмы Новости футбола Сегодня, 09:42 Де Брюйне вышел на второе место среди лучших ассистентов АПЛ всех времен Новости футбола Сегодня, 09:37 Кто выиграет титул? Состоялся первый матч финала Лиги чемпионов Азии Новости футбола Сегодня, 09:28 На пути к очередному титулу. Дубль Йошко Гвардиола помог Манчестер Сити разгромить Фулхэм Новости тенниса Сегодня, 09:10 Третья уверенная победа Наоми Осаки дарит ей путёвку в четвёртый этап турнира WTA 1000 в Риме Новости тенниса Сегодня, 09:00 Надаль покидает Мастер в Риме после второго этапа. Девятая ракетка оказалась ему не по силам Новости футбола Сегодня, 08:34 Астон Вилла – Ливерпуль: когда и где смотреть онлайн матч 37-го тура Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 08:16 «ПСЖ будет сильнее в следующем сезоне». Тренер парижан прокомментировал уход Мбаппе Новости футбола Сегодня, 07:57 Манчестер Юнайтед – Арсенал: когда и где смотреть онлайн матч 37-го тура Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 07:26 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 37-го тура
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Вильярреал – Севилья прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол Сегодня Шахтер Донецк – Динамо Киев прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол Сегодня Атлетик Бильбао – Осасуна прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол Сегодня Детройт Сити - Финикс Райзинг прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол 12 мая 2024 Мельбурн Виктори – Веллингтон Феникс прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 Хоккей 12 мая 2024 Словакия — Казахстан прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Хоккей 12 мая 2024 Финляндия — Великобритания прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол 12 мая 2024 Норвич – Лидс прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол 12 мая 2024 Кейптаун Сити – ТС Гэлакси прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол 12 мая 2024 Голден Эрроуз – Чиппа Юнайтед прогноз и ставки на матч 12 мая 2024