Кто выиграет титул? Состоялся первый матч финала Лиги чемпионов Азии
Новости футбола Сегодня, 09:37
Фото: the-afc.com / Автор неизвестен
В Японии сегодня прошел первый из двух матчей Лиги чемпионов Азии. В битве за трофей играют Иокогама Маринос из Японии и Аль-Айн из ОАЭ.
Аль-Айн открыл счет уже в дебюте матча и удерживал преимущество в счете вплоть до второго тайма.
Однако за 20 минут до конца основного времени Иокогама забила дважды и одержала волевую победу 2:1.
Это только один из двух матчей, которые проведут соперники. Через две недели - 25 мая - Иокогама и Аль-Айн встретятся еще раз, теперь уже в ОАЭ. Там и определится победитель Лиги чемпионов Азии 2024.
Напомним, что в прошлом году трофей взял другой клуб из Японии: Урава Редс.
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