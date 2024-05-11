Кто выиграет титул? Состоялся первый матч финала Лиги чемпионов Азии

В Японии сегодня прошел первый из двух матчей Лиги чемпионов Азии. В битве за трофей играют Иокогама Маринос из Японии и Аль-Айн из ОАЭ.

Аль-Айн открыл счет уже в дебюте матча и удерживал преимущество в счете вплоть до второго тайма.

Однако за 20 минут до конца основного времени Иокогама забила дважды и одержала волевую победу 2:1.

Это только один из двух матчей, которые проведут соперники. Через две недели - 25 мая - Иокогама и Аль-Айн встретятся еще раз, теперь уже в ОАЭ. Там и определится победитель Лиги чемпионов Азии 2024.

Напомним, что в прошлом году трофей взял другой клуб из Японии: Урава Редс.